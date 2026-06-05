Meta zählt weiterhin zu den stärksten Technologieunternehmen der Welt. Während viele Anleger zuletzt vor allem auf Nvidia geschaut haben, arbeitet Mark Zuckerberg im Hintergrund an seinem nächsten großen Projekt. Dabei geht es um deutlich mehr als nur Werbung auf Facebook oder Instagram. Meta setzt alles auf Künstliche Intelligenz In den vergangenen Wochen wurde erneut deutlich, wie ernst es Meta mit dem Thema Künstliche Intelligenz meint. Der Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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