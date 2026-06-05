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Dow Jones News
05.06.2026 14:15 Uhr
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MÄRKTE USA/Neigung zu Gewinnmitnahmen wächst - Lululemon vor Kursrutsch

DJ MÄRKTE USA/Neigung zu Gewinnmitnahmen wächst - Lululemon vor Kursrutsch

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Im Vorfeld der möglicherweise richtungweisenden Arbeitsmarktdaten für Mai, deuten sich zum Start an der Wall Street Kursverluste an - insbesondere im Technologiebereich. Zum einen scheint sich die Neigung zu verstärken, Gewinne mitzunehmen, zumal nachdem Broadcom am Mittwoch mit dem Ausblick enttäuscht hatte. Zum anderen werden der anstehende Börsengang von SpaceX und die Kapitalerhöhung von Meta in naher Zukunft in Summe wohl bis zu 160 Milliarden Dollar aufsaugen. Das Geld dürfte zum Teil auch durch den Verkauf anderer Technologieaktien aus den Portfolios aufgebracht werden müssen.

BMI, eine Einheit von Fitch Solutions, stellt sich mit Blick auf die geplanten Börsengänge von Anthropic, OpenAI und SpaceX dazu passend die Frage, ob der Markt so viele Mega-Listings in kurzer Zeit verkraften könne.

Noch vor dem Börsenstart stehen die monatlichen Jobdaten auf dem Programm. Sie haben immer das Potenzial, für einen starken Impuls zu sorgen, in die eine wie die andere Richtung. Sollten die Daten stark ausfallen, dürften sich die zuletzt gestiegenen Zinserhöhungserwartungen weiter verstärken und den Aktienmarkt möglicherweise bremsen. Schwache Daten könnten wiederum Sorgen vor steigenden Zinsen dämpfen.

Ökonomen prognostizieren ein verlangsamtes Stellenwachstum von 80.000 nach 115.000 im Vormonat. Bei den für die Inflationserwartungen interessanten durchschnittlichen Stundenlöhnen wird ein Plus von 0,3 (0,2) Prozent auf Monats- und eine Steigerung um 3,4 (3,6) Prozent auf Jahressicht vorausgesagt. Die US-Anleiherenditen zeigen sich zunächst noch wenig verändert. Im Zehnjahresbereich geht es um 1 Basispunkt auf 4,47 Prozent nach unten.

Ein Kursrutsch zeichnet sich bei Lululemon Athletica ab. Nachdem der Hersteller von Freizeitbekleidung seine Jahresprognose gesenkt hat, knickt die Aktie auf Nasdaq.com um knapp 13 Prozent ein. Docusign werden in der Vorbörse gut 4 Prozent tiefer gestellt. Hier enttäuscht laut den Analysten von Jefferies, dass bei dem Spezialisten für elektronische Signaturen die Wachstumsprognose für die jährlich wiederkehrenden Umsätze für 2027 weiterhin zwischen 8,25 und 8,75 Prozent liegt. Einige Anleger dürfte auch das Fehlen eines Zeitplans für die Rückkehr zu einem zweistelligen Umsatzwachstum enttäuschen.

Broadcom geben nach dem fast 13-prozentigen Rücksetzer vom Vortag um weitere rund 1,5 Prozent nach. Andere Branchenwerte mit KI-Bezug wie Lumentum, Nvidia, Intel, Marvell Technology, Micron Technology, Sandisk oder AMD werden vorbörslich ebenfalls mit Einbußen gesehen, sie liegen zwischen etwa 1,5 und 3,5 Prozent.

Almonty Industries verbilligen sich um etwa 10 Prozent, belastet von der Ankündigung des Bergbauunternehmens, gewinnverwässernde wandelbare vorrangige Schuldverschreibungen zu begeben. Guidewire Software ist mit dem Ausblick für den jährlich wiederkehrenden Umsatz hinter den Erwartungen der Wall Street zurückgeblieben. Die Aktie fällt um 14 Prozent. 

=== 
US-Treasuries  Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre       4,04 -0,01    4,05      4,03 
5 Jahre       4,18 -0,01    4,19      4,16 
10 Jahre      4,47 -0,01    4,48      4,46 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:10 
EUR/USD      1,1637  +0,2   0,0028     1,1609   1,1602 
EUR/JPY      186,07  +0,2   0,2900     185,78  185,6400 
EUR/CHF      0,9165  -0,0  -0,0002     0,9167   0,9173 
EUR/GBP      0,8639  -0,1  -0,0007     0,8646   0,8640 
USD/JPY      159,89  -0,1  -0,1200     160,01  159,9900 
GBP/USD      1,3469  +0,4   0,0049      1,342   1,3426 
USD/CNY      6,7655  -0,1  -0,0080     6,7735   6,7692 
USD/CNH      6,7676  -0,1  -0,0090     6,7766   6,7765 
AUS/USD      0,714  +0,1   0,0007     0,7133   0,7139 
Bitcoin/USD  62.513,05  -1,7 -1.075,52    63.588,57 66.504,92 
 
ROHÖL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     93,18  +0,2    0,14      93,04 
Brent/ICE     94,93  -0,1   -0,10      95,03 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      4.463,39  -0,2   -10,50    4.473,89 
Silber       72,63  -1,7   -1,24      73,87 
Platin     1.887,00  -0,7   -13,25    1.900,25 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

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June 05, 2026 07:44 ET (11:44 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
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