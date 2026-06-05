Beim Stuttgarter Automobilbauer Mercedes-Benz Group zeigt der Trendpfeil an den Märkten wieder steil nach unten. Nachdem eine kurze Gegenbewegung im Mai den Anlegern noch Hoffnung auf eine Stabilisierung geschenkt hatte, folgte im Juni prompt das böse Erwachen. Das Papier des DAX-Konzerns geriet im jüngsten Handelsverlauf massiv unter Verkaufsdruck. Die Aktie rutschte dabei deutlich unter eine psychologisch wichtige Kursbarriere und notiert im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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