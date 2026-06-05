EQS-News: HKC, ANTGAMER and KOORUI / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

HKC, ANTGAMER und KOORUI stellen bahnbrechende Display-Innovationen auf der COMPUTEX 2026 vor



05.06.2026 / 14:25 CET/CEST

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TAIPEI, 5. Juni 2026 /PRNewswire/ -- HKC, ANTGAMER und KOORUI traten auf der COMPUTEX 2026 gemeinsam unter dem Motto "Win Beyond the Frame" auf und präsentierten am Stand N0126, Halle 1, Taipei Nangang Exhibition Center, eine neue Reihe von Display-Innovationen. Die drei Marken stellten Weltneuheiten und Flaggschiffprodukte vor, die für professionelle Kreation, wettbewerbsorientiertes Gaming und hybride Produktivität entwickelt wurden, und zogen damit am Eröffnungstag die Aufmerksamkeit der internationalen Fachbesucher, Esports-Spieler und Vertriebspartner auf sich. Mit der Vorstellung des Shield C83U60, dem weltweit ersten gebogenen 83,4-Zoll-12K-Ultrabreitbild-Monitor, unterstrich HKC seine führende Rolle im Bereich der visuellen Kommunikation der nächsten Generation. Mit einer Auflösung von 11520×2160, einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz und einer R1000-Krümmung beseitigt das Display die visuellen Lücken von Multi-Screen-Setups und bietet ein beeindruckendes Panorama-Erlebnis für Simulationsspiele, Rennen, FPS-Titel, Content-Erstellung und finanzielles Multitasking. HKC präsentierte außerdem die weltweit ersten 31,4-Zoll- und 27-Zoll-RGB-MiniLED-Monitore, Apex 32U165VD und Apex 27U165D, die eine unabhängige RGB-Licht- und Farbsteuerung für eine höhere Farbreinheit und erstklassige HDR-Leistung bieten. Weitere Highlights waren der Shield 27H180 5K AI Monitor und der Apex 27U240B 4K 240Hz QD-OLED Monitor. ANTGAMER hat mit dem ANT25ASF den weltweit ersten nativen 1000Hz FAST-TN E-Sports-Gaming-Monitor vorgestellt. Mit FHD-Auflösung und einer GTG-Reaktionszeit von 0,8 ms liefert das Modell ultra-glatte, latenzarme Grafik für kompetitive Spieler. Die Marke präsentierte außerdem das ANT257PF, ein 750Hz-Modell, das jetzt weltweit verfügbar ist, sowie das ANT275PQ Ultra mit QHD 540Hz / HD 1080Hz Dual-Mode Switching und das ANT275ZQE, ausgestattet mit der Tandem WOLED-Technologie der vierten Generation. KOORUI konzentrierte sich auf hybride Arbeits- und Unterhaltungsszenarien. Der S2741LM 4K Mini-LED-Dualmodus-Monitor bietet 1.152 lokale Dimmzonen, eine VESA DisplayHDR 1400-Zertifizierung und einen nahtlosen Wechsel zwischen dem 4K 160Hz-Erstellungsmodus und dem FHD 320Hz-Gaming-Modus. KOORUI stellte außerdem den 49-Zoll-Monitor S4941XO mit 32:9 QD-OLED-Ultrabreitbildschirm mit einer Auflösung von 5120×1440, 240 Hz Bildwiederholfrequenz, HDR True Black 400, 90 W USB-C und KVM-Unterstützung vor. "Win Beyond the Frame" steht für die gemeinsame Vision von HKC, ANTGAMER und KOORUI: Grenzen überwinden und das visuelle Leben von Nutzern auf der ganzen Welt bereichern. Website: https://www.hkcglobal.net/ https://koorui.com/ http://www.antgamer.net/ Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2994951/2026_06_04_161016_319.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hkc-antgamer-und-koorui-stellen-bahnbrechende-display-innovationen-auf-der-computex-2026-vor-302792647.html



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