Sodali Co, das weltweit führende Beratungsunternehmen für Stakeholder mit Schwerpunkt auf den Kapitalmärkten, gab heute die Berufung von Fabio Bianconi zum Head of Italy bekannt, die mit sofortiger Wirkung erfolgt.

Fabio folgt auf Andrea Di Segni, der eine neue Position als Senior Relationship Advisor übernehmen wird, in der er weiterhin wichtige Kundenbeziehungen pflegen und strategische Initiativen des gesamten Unternehmens unterstützen wird.

Fabio bringt umfassende Erfahrungen mit, verfügt über starke Kundenbeziehungen und kann auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Beratung zu komplexen Mandaten auf dem italienischen Markt zurückblicken. Er wird das weitere Wachstum und die Entwicklung von Sodali in Italien voranbringen und dabei auf der etablierten Position des Unternehmens in der Region aufbauen.

Aneliya Crawford, Chief Partnerships Officer Global Head of Shareholder Advisory von Sodali Co, sagte:

"Andrea hat über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg eine zentrale Rolle in der Entwicklung von Sodali gespielt und dazu beigetragen, das Unternehmen als vertrauenswürdigen globalen Berater in den Bereichen Corporate Governance und Shareholder Engagement zu etablieren. Er hat unser Italien-Geschäft zu einem Marktführer gemacht, was sich in der heutigen starken Performance des Unternehmens widerspiegelt. Seine Fachkenntnisse in den Bereichen Governance-Strategie und Kapitalmärkte sowie in komplexen Unternehmenstransaktionen haben maßgeblich dazu beigetragen, dass wir uns einen hervorragenden Ruf als Anbieter hochwertiger strategischer Beratungsleistungen erarbeiten konnten. Wir sind zutiefst dankbar für seine Führungserfolge und freuen uns sehr, dass er in seiner neuen Funktion als Senior Relationship Advisor weiterhin wertvolle Beiträge leisten wird."

"Fabio hat eine hervorragende Erfolgsbilanz als Berater von Kunden in einigen der komplexesten und folgenschwersten Situationen auf dem italienischen und dem breiteren europäischen Markt vorzuweisen. Sein profundes Verständnis von Corporate Governance, regulatorischen Rahmenbedingungen, Vergütungsfragen und den Erwartungen von Investoren macht ihn zu einem herausragenden Berater, und seine Beziehungen in der gesamten Region sprechen für sich. Wir freuen uns sehr, dass er Italien durch seine nächste Wachstumsphase führen wird."

Über Sodali Co

Sodali Co ist das weltweit führende Beratungsunternehmen für Kapitalmarktteilnehmer und bietet eine umfassende Palette integrierter Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Aktionärsbeziehungen, Nachhaltigkeit und strategische Kommunikation. Das Unternehmen bietet seinen Kunden differenzierte Einblicke, integriertes Fachwissen und maßgeschneiderte Beratung, um komplexe, miteinander verknüpfte Probleme anzugehen, strategische Chancen zu identifizieren und zu nutzen sowie erfolgreiche Geschäftsergebnisse zu erzielen. Sodali verfügt über drei globale Hauptsitze in New York, London und Sydney und wird von 12 Regionalbüros in den wichtigsten Finanzzentren weltweit unterstützt. Die Arbeit des Unternehmens wird regelmäßig durch führende Branchenrankings und Auszeichnungen gewürdigt, darunter die Auszeichnung als beste Proxy-Solicitation-Firma bei den Diligent Advisor Awards, als beste globale Aktivismus-Kanzlei in Bloombergs 2025 Activism Review, als beste Kanzlei für Haftungsmanagement im asiatisch-pazifischen Raum und bei Staatsgeschäften, als eine der am meisten empfohlenen Reputationsmanager in Spears500 und als viertbeste Kanzlei für FTSE-350-Unternehmen im britischen Unternehmensberater-Ranking. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.sodali.com.

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