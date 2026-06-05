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Wir führen momentan 34 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei 67%. In dieser Woche haben gab es zwei Analysen und ein Exklusivinterview. Heute platzieren wir zwei Stops, ändern eine Einstufung und heben ein Ziel an. Betroffen sind unter anderem: Nebius, 2G-Energy, Friedrich Vorwerk und Porr. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go. Der Chartvergleich bringt heute keine neuen Erkenntnisse. Der NASDAQ100 marschiert vorweg, der S&P500 zieht nach, der DAX bleibt zurück. So weit - so bekannt. Die Marktteilnehmer suchen fieberhaft nach dem Trigger, der endlich eine Korrektur auslösen könnte. Und da kommen die Broadcom-Zahlen ins Spiel. Mein Kollege Georg Sures hatte die Details heute morgen im Marktkompass kommentiert. Die Börsen gehen mit gedämpfter Stimmung in den Handel. Nach monatelanger Euphorie rund um das Thema KI setzen erstmals stärkere Gewinnmitnahmen im Technologiesektor ein. Die Nasdaq-Futures verlieren vorbörslich rund 0,9 % und steuern damit auf den dritten Verlusttag in Folge zu. Besonders unter Druck stehen Halbleiterwerte. Der Philadelphia Semiconductor Index gab bereits gestern 2,1 % nach. In Asien traf die Korrektur vor allem Südkorea. Auch unser Schwergewicht SK Hynix brach um 8 % ein.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Regelmäßig freitags gegen Mittag fassen wir im?wieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!