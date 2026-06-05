Ein deutsches KI-Startup schnappt sich den berühmten Regisseur Martin Scorsese als Berater. In seiner Funktion soll er dem Unternehmen dabei helfen, die Tools für Filmschaffende interessanter zu machen. Wie das funktionieren soll. Künstliche Intelligenz ist gerade in Hollywood vielen Filmschaffenden ein Dorn im Auge. So ist erst im März 2026 ein KI-Film, der auf einem Festival gewonnen hatte und deshalb im Kino landen sollte, wieder aus dem Programm ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n