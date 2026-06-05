Mainz (ots) -
Woche 23/26
Fr., 5.6.
Bitte geänderten Programmablauf ab 23.30 Uhr beachten:
23.30 AIDS - In Zeiten der Liebe
0.05 XY Spuren des Verbrechens (VPS 0.20)
0.50 Terra X History (VPS 1.05)
Geheimes New York. Rätselhafte Orte der Geschichte
1.35 Terra X (VPS 1.50)
Liebe
2.20 Terra X (VPS 2.35)
Das Eiszeit-Rätsel - Warum starben die Riesentiere aus?
3.05 Mein Freund, das Ekel (VPS 3.20)
3.45 Mein Freund, das Ekel (VPS 4.00)
4.30 ZDF.reportage (HD/UT)
Urlaub im Berchtesgadener Land
Film von Eva Schiller und Caroline Drees
(Erstsendung 13.9.2025)
Deutschland 2025
5.00- hallo deutschland (VPS 4.45)
5.30
("heute journal update" entfällt.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6288908
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Fr., 5.6.
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0.05 XY Spuren des Verbrechens (VPS 0.20)
0.50 Terra X History (VPS 1.05)
Geheimes New York. Rätselhafte Orte der Geschichte
1.35 Terra X (VPS 1.50)
Liebe
2.20 Terra X (VPS 2.35)
Das Eiszeit-Rätsel - Warum starben die Riesentiere aus?
3.05 Mein Freund, das Ekel (VPS 3.20)
3.45 Mein Freund, das Ekel (VPS 4.00)
4.30 ZDF.reportage (HD/UT)
Urlaub im Berchtesgadener Land
Film von Eva Schiller und Caroline Drees
(Erstsendung 13.9.2025)
Deutschland 2025
5.00- hallo deutschland (VPS 4.45)
5.30
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