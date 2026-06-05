Das Auto-Paket der EU kommt womöglich erst 2027 in trockene Tücher. Denn Europa-Parlamentarier kämpfen um die Ausgestaltung der Regelungen. Einer der Punkte: Die Sozialdemokraten verlangen eine noch deutlich schärfere E-Auto-Quote für Firmenwagenflotten als die EU-Kommission. Nachdem es im April hieß, die Einigung zum Auto-Paket der EU werde wohl erst im September erfolgen, scheint sich das Verfahren nun noch mehr in die Länge zu ziehen. Laut aktuellem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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