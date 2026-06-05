Das Bureau of Labor Statistics hat am Freitag den neuen Arbeitsmarktbericht veröffentlicht. Im Mai wurden außerhalb der Landwirtschaft 172.000 neue Stellen geschaffen und damit deutlich mehr als die erwarteten 85.000 Arbeitsplätze. Der DAX reagierte darauf mit einem Kurssprung.Auch der Vormonat wurde nach oben revidiert. Für April meldete das US-Arbeitsministerium nun einen Stellenaufbau von 179.000 Jobs. Die Arbeitslosenquote verharrte wie erwartet bei niedrigen 4,3 Prozent.Mehr in Kürze.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär