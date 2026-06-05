© Foto: Lynne Sladky/AP/dpaDer US-Arbeitsmarkt läuft besser als erwartet und wächst im Mai kräftig. Anleger, die auf Zinssenkungen gehofft haben, werden hingegen enttäuscht.Der US-amerikanische Arbeitsmarkt hat im Mai eine Überraschung geliefert: Mit 172.000 neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft übertrumpfte die Wirtschaft die Konsensschätzung der Analysten von rund 80.000 Jobs um mehr als das Doppelte. Gleichzeitig wurden die Zahlen der Vormonate nach oben korrigiert: Unterm Strich kamen so noch einmal knapp 93.000 Jobs hinzu, die bisher nicht in den Statistiken standen. Die Antwort der Finanzmärkte ließ am Freitag nicht lange auf sich warten. Die Renditen zweijähriger Staatsanleihen legten zu …
Enthaltene Werte: EU0009652759,US78378X1072,2455711Den vollständigen Artikel lesen
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