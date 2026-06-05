Social Media ist voll von uninspirierten Inhalten und KI-Content, gerade auf Plattformen wie Instagram. Dabei lässt sich dessen Algorithmus ein Stück weit selbst zähmen. Welche drei Maßnahmen am schnellsten umsetzbar sind. Wenn es um Social Media geht, ist Instagram in Deutschland die ungeschlagene Nummer eins. Laut der aktuellen Medienstudie von ARD und ZDF nutzen 40 Prozent der befragten Über-14-Jährigen und damit die größte Gruppe die Meta-Plattform ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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