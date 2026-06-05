Bundesgesundheitsministerin Nina Warken hat ihren Referentenentwurf zur Reform der Pflegeversicherung vorgelegt. Darin sind mehrere Punkte geplant, um die Pflegeversicherung finanziell zu entlasten. Der PKV-Verband hat sich zur Reform bereits geäußert. Es steht nicht gut um die finanzielle Lage der gesetzlichen Pflegeversicherung. Deswegen hat Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) aktuell alle Hände voll zu tun. Im Juni steht im Bundestag die erste Lesung des Gesetzes zur Stabilisierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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