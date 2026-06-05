DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 6. bis Montag, 8. Juni (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 6. Juni 2026 *** 10:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei Kiel-CEPR Conference on Monetary Policy - Central Bank Independence in the Spotlight *** 10:20 IT/EZB-Direktor Cipollone, Keynote bei Sustainable Development Festival *** 11:45 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede und Panel-Teilnahme bei Veranstaltung zur Pensionierung von Mathias Dewatripont M O N T A G, 8. Juni 2026 *** 01:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q vorläufig: +0,5% gg Vq zuvor: +0,3% gg Vq *** 08:00 DE/Auftragseingang April saisonbereinigt PROGNOSE: k.A. zuvor: +5,0% gg Vm 10:00 DE/Secunet Security Networks AG, HV 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juni *** 12:00 DE/BASF SE, Investorenpräsentation zum Zhanjiang-Verbund *** 14:30 US/Honeywell International Inc, Strategieupdate 2026 - Börsenfeiertag: Australien ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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June 05, 2026 08:57 ET (12:57 GMT)

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