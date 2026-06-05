Australien verdient mehr Fokus. Zwischen Rohstoffboom, hoher Zuwanderung und überraschenden Profiteuren steigender Zinsen entwickelt sich dort eine spannende Investmentstory für die nächsten Jahre.
In ca. zwei Wochen nach meinem Urlaub werde ich das Thema in einer ausführlichen Lupe darlegen - warum Kupfer, Lithium und Seltene Erden für neue Dynamik sorgen, weshalb die Banken von der aktuellen Lage profitieren und natürlich welche Aktien besonders interessant sind.
Bleiben Sie gespannt.
Ihr Volker Schulz
Redaktionsleiter https://www.bernecker.info/
In ca. zwei Wochen nach meinem Urlaub werde ich das Thema in einer ausführlichen Lupe darlegen - warum Kupfer, Lithium und Seltene Erden für neue Dynamik sorgen, weshalb die Banken von der aktuellen Lage profitieren und natürlich welche Aktien besonders interessant sind.
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