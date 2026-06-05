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Dow Jones News
05.06.2026 15:39 Uhr
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WOCHENVORSCHAU/8. bis 14. Juni (24. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/8. bis 14. Juni (24. KW) 

=== 
M O N T A G, 8. Juni 2026 
*** 01:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q 
*** 08:00 DE/Auftragseingang April 
  10:00 DE/Secunet Security Networks AG, HV 
  10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juni 
*** 12:00 DE/BASF SE, Investorenpräsentation zum Zhanjiang-Verbund 
*** 14:30 US/Honeywell International Inc, Strategieupdate 2026 
 
    - Börsenfeiertag: Australien 
 
D I E N S T A G, 9. Juni 2026 
*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 1Q 
*** 08:00 DE/Handelsbilanz April 
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe April 
  08:00 DE/Lkw-Maut-Fahrleistungsindex Mai 
  08:00 DE/Stromerzeugung nach Energieträgern (einschließlich Stromim- und 
     -exporte) 1Q 
*** 10:00 DE/SMA Solar Technology AG, HV 
*** 11:00 DE/Jenoptik AG, HV 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen 
*** 14:00 DE/Krones AG, HV 
*** 14:30 US/Handelsbilanz April 
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Mai 
 
***   - CN/Handelsbilanz Mai 
 
M I T T W O C H, 10. Juni 2026 
*** 03:30 CN/Erzeugerpreise Mai 
*** 03:30 CN/Verbraucherpreise Mai 
  07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Jahresergebnis (11:00 BI-PK) 
  09:00 SE/Volvo AB, Kapitalmarkttag 
*** 09:30 DE/Evonik Industries AG, Innovationspressekonferenz 
*** 10:00 DE/Renk Group AG, HV 
  10:00 DE/Medios AG, HV 
  10:00 DE/Patrizia SE, HV 
  11:00 DE/RAG-Stiftung, Jahres-PK 
  11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von 
     5 Mrd EUR 
*** 14:30 US/Realeinkommen Mai 
*** 14:30 US/Verbraucherpreise Mai 
*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information 
     Administration (EIA) Vorwoche 
*** 21:05 US/Oracle Corp, Jahresergebnis 
 
D O N N E R S T A G, 11. Juni 2026 
  08:00 DE/Inlandstourismus April 
  09:00 DE/Evotec SE, HV 
  10:00 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), HV 
*** 11:00 DE/Konjunkturprognose des IWH - Institut für Wirtschaftsforschung Halle 
     Sommer 
*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 14:30 US/Erzeugerpreise Mai 
*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und 
     Inflation in der Eurozone 
*** 19:00 US/Honeywell International Inc, Investorentag 
  22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 2Q 
 
    - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt 
    - EU/EZB Präsidentin Lagarde, EZB Vizepräsident Vujcic und 
     EZB Vorstandsmitglied Lane, Reden beim ECB Media Seminar 
    - EU/Jahrestreffen des European Stability Mechanism Board of Governors 
    - EU/Treffen der Eurogruppe 
 
F R E I T A G, 12. Juni 2026 
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Mai 
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Mai 
*** 08:00 GB/BIP Monat April 
*** 08:00 GB/Handelsbilanz April 
*** 08:00 GB/Industrieproduktion April 
  08:00 DE/Insolvenzen März 
*** 11:00 DE/Deutsche Bundesbank, Gesamtwirtschaftliche Prognose 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Juni 
*** 16:30 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede anlässlich der Verleihung der 
     Mitgliedschaft in der Légion d'Honneur 
 
    - BE/Ecofin-Treffen 
    - US/Börsengang SpaceX 
    - RU/Börsenfeiertag: Russland 
 
S O N N T A G, 14. Juni 2026 
    - CH/Referendum zu einer Begrenzung der Einwohnerzahl auf 10 Millionen 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/kla

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June 05, 2026 09:03 ET (13:03 GMT)

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