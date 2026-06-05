DJ WOCHENVORSCHAU/8. bis 14. Juni (24. KW)

=== M O N T A G, 8. Juni 2026 *** 01:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q *** 08:00 DE/Auftragseingang April 10:00 DE/Secunet Security Networks AG, HV 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juni *** 12:00 DE/BASF SE, Investorenpräsentation zum Zhanjiang-Verbund *** 14:30 US/Honeywell International Inc, Strategieupdate 2026 - Börsenfeiertag: Australien D I E N S T A G, 9. Juni 2026 *** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 1Q *** 08:00 DE/Handelsbilanz April *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe April 08:00 DE/Lkw-Maut-Fahrleistungsindex Mai 08:00 DE/Stromerzeugung nach Energieträgern (einschließlich Stromim- und -exporte) 1Q *** 10:00 DE/SMA Solar Technology AG, HV *** 11:00 DE/Jenoptik AG, HV 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen *** 14:00 DE/Krones AG, HV *** 14:30 US/Handelsbilanz April *** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Mai *** - CN/Handelsbilanz Mai M I T T W O C H, 10. Juni 2026 *** 03:30 CN/Erzeugerpreise Mai *** 03:30 CN/Verbraucherpreise Mai 07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Jahresergebnis (11:00 BI-PK) 09:00 SE/Volvo AB, Kapitalmarkttag *** 09:30 DE/Evonik Industries AG, Innovationspressekonferenz *** 10:00 DE/Renk Group AG, HV 10:00 DE/Medios AG, HV 10:00 DE/Patrizia SE, HV 11:00 DE/RAG-Stiftung, Jahres-PK 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von 5 Mrd EUR *** 14:30 US/Realeinkommen Mai *** 14:30 US/Verbraucherpreise Mai *** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 21:05 US/Oracle Corp, Jahresergebnis D O N N E R S T A G, 11. Juni 2026 08:00 DE/Inlandstourismus April 09:00 DE/Evotec SE, HV 10:00 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), HV *** 11:00 DE/Konjunkturprognose des IWH - Institut für Wirtschaftsforschung Halle Sommer *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Erzeugerpreise Mai *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone *** 19:00 US/Honeywell International Inc, Investorentag 22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 2Q - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt - EU/EZB Präsidentin Lagarde, EZB Vizepräsident Vujcic und EZB Vorstandsmitglied Lane, Reden beim ECB Media Seminar - EU/Jahrestreffen des European Stability Mechanism Board of Governors - EU/Treffen der Eurogruppe F R E I T A G, 12. Juni 2026 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Mai *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Mai *** 08:00 GB/BIP Monat April *** 08:00 GB/Handelsbilanz April *** 08:00 GB/Industrieproduktion April 08:00 DE/Insolvenzen März *** 11:00 DE/Deutsche Bundesbank, Gesamtwirtschaftliche Prognose *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Juni *** 16:30 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede anlässlich der Verleihung der Mitgliedschaft in der Légion d'Honneur - BE/Ecofin-Treffen - US/Börsengang SpaceX - RU/Börsenfeiertag: Russland S O N N T A G, 14. Juni 2026 - CH/Referendum zu einer Begrenzung der Einwohnerzahl auf 10 Millionen ===

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