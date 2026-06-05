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Freitag, 05.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
UraniumX startet heiß ersehntes Bohrprogramm mitten im neuen Uran-Superzyklus
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Dow Jones News
05.06.2026 15:39 Uhr
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WOCHENVORSCHAU/15. bis 21. Juni (25. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/15. bis 21. Juni (25. KW) 

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M O N T A G, 15. Juni 2026 
*** 08:00 DE/Großhandelspreise Mai 
  10:00 DE/Adtran Networks SE, HV 
*** 11:00 EU/Handelsbilanz April 
*** 11:00 EU/Industrieproduktion April 
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Juni 
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Mai 
 
D I E N S T A G, 16. Juni 2026 
*** 10:00 DE/Traton SE, HV 
  10:00 DE/Befesa SA, HV 
  10:00 DE/PVA TePla AG, HV 
*** 11:00 EU/Arbeitskosten 1Q 
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juni 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im Volumen 
     von 5 Mrd EUR 
  14:30 NO/Equinor ASA, Capital Markets Day 
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Mai 
  15:00 SE/Verve Group SE, Capital Markets Day 
 
    - SE/Volvo Car Corp, Pre-close Call; 2. Call am 17.06. 
 
M I T T W O C H, 17. Juni 2026 
*** 10:00 DE/Bechtle AG, HV 
*** 10:00 DE/Scout24 SE, HV 
  10:00 DE/Sixt SE, HV 
*** 11:00 DE/Cancom SE, HV 
  11:00 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), HV 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Mai 
  11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR 
*** 15:00 DE/Auto1 Group SE, Capital Markets Day 
*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung 
 
    - SE/Volvo Car Corp, Pre-close Call; 1. Call am 16.06. 
 
D O N N E R S T A G, 18. Juni 2026 
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe April 
*** 09:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede zu Eröffnung der 53rd OeNB Annual 
     Economics Conference in cooperation with SUERF (9:15 Fireside Chat mit 
     IWF-Chefin Georgieva) 
*** 10:00 DE/Volkswagen AG (VW), HV 
  10:00 DE/Deutsche Euroshop AG, HV 
  10:30 DE/Sto SE & Co. KGaA, HV 
*** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts Sommer 
  11:00 DE/Tonies SE, Kapitalmarkttag 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juni 
 
F R E I T A G, 19. Juni 2026 
  07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q 
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Mai 
 
    - EU/Eurex: Großer Verfalltermin 
    - Börsenfeiertag: China, Finnland, Hongkong, Schweden, USA 
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2026 09:03 ET (13:03 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

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