DJ WOCHENVORSCHAU/15. bis 21. Juni (25. KW)
=== M O N T A G, 15. Juni 2026 *** 08:00 DE/Großhandelspreise Mai 10:00 DE/Adtran Networks SE, HV *** 11:00 EU/Handelsbilanz April *** 11:00 EU/Industrieproduktion April *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Juni *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Mai D I E N S T A G, 16. Juni 2026 *** 10:00 DE/Traton SE, HV 10:00 DE/Befesa SA, HV 10:00 DE/PVA TePla AG, HV *** 11:00 EU/Arbeitskosten 1Q *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juni 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im Volumen von 5 Mrd EUR 14:30 NO/Equinor ASA, Capital Markets Day *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Mai 15:00 SE/Verve Group SE, Capital Markets Day - SE/Volvo Car Corp, Pre-close Call; 2. Call am 17.06. M I T T W O C H, 17. Juni 2026 *** 10:00 DE/Bechtle AG, HV *** 10:00 DE/Scout24 SE, HV 10:00 DE/Sixt SE, HV *** 11:00 DE/Cancom SE, HV 11:00 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), HV *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Mai 11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR *** 15:00 DE/Auto1 Group SE, Capital Markets Day *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung - SE/Volvo Car Corp, Pre-close Call; 1. Call am 16.06. D O N N E R S T A G, 18. Juni 2026 *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe April *** 09:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede zu Eröffnung der 53rd OeNB Annual Economics Conference in cooperation with SUERF (9:15 Fireside Chat mit IWF-Chefin Georgieva) *** 10:00 DE/Volkswagen AG (VW), HV 10:00 DE/Deutsche Euroshop AG, HV 10:30 DE/Sto SE & Co. KGaA, HV *** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts Sommer 11:00 DE/Tonies SE, Kapitalmarkttag *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juni F R E I T A G, 19. Juni 2026 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Mai - EU/Eurex: Großer Verfalltermin - Börsenfeiertag: China, Finnland, Hongkong, Schweden, USA ===
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June 05, 2026 09:03 ET (13:03 GMT)
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