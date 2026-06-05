Südkoreanische Forscher:innen haben untersucht, welchen Einfluss die Entnahme von Grundwasser auf die Neigung der Erde hat. Das Ergebnis ist im planetarischen Maßstab winzig, aber dennoch überraschend. Die Pole der Erdachse wandern. Als Ursache gelten unter anderem das Abschmelzen von Gletschern, aber auch die Verteilung des Grundwassers. Wenn es in großen Mengen entnommen und zum Beispiel in der Landwirtschaft eingesetzt wird, kann das die Erdrotation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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