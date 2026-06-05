Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach dem jüngsten Rückgang haben sich die Renditen am europäischen Rentenmarkt in den vergangenen Tagen wieder etwas gefestigt, so die Deutsche Börse AG.Die zehnjährige Bundrendite sei im Vergleich zur Vorwoche von 2,95% auf 3,02% gestiegen. In den USA sei die Rendite 10-jähriger US-Treasuries von 4,44% auf 4,47% gestiegen. Ein klarer Trend lasse sich nach Ansicht von Ilona Korsch derzeit nicht ausmachen. "Zehnjährige Bunds handeln knapp über der wichtigen Marke von 3 Prozent in einem möglichen Seitwärtstrend", erkläre die Anleihe-Spezialistin von Hauck Aufhäuser Lampe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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