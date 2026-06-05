Audi hat mit dem Nuvolari einen auf 499 Exemplare limitierten Supersportwagen mit High-Performance-Hybridantrieb vorgestellt. Das Modell kombiniert einen V8-Biturbo mit drei Elektromotoren und soll mit 736 kW Systemleistung zum stärksten Serienfahrzeug der Marke werden. Die Auslieferung soll im ersten Halbjahr 2027 beginnen. Bereits 2003 zeigte Audi auf dem Genfer Autosalon eine Konzeptstudie mit dem Namen Nuvolari quattro. Anlass war damals der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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