Nissan, die Universität Oxford und der Batteriematerialhersteller Gelion starten in diesem Monat das Forschungsprojekt "Cost-effective, Resilient Solid-state Li-S (CoRe-SoLiS)". Das Projekt zielt darauf ab, einen Feststoff-Lithium-Schwefel-Akku mit hoher Ladeleistung, Energiedichte und Lebensdauer zu entwickeln. Das Projekt CoRe-SoLiS wird von der britischen Regierung gefördert und hat zum Ziel, die Integration von Nano-verkapseltem Schwefel (NES) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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