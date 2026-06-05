© Foto: OpenAIIndiens Wirtschaft wächst stärker als erwartet. Doch hohe Energiepreise, El Niño und ein schwacher Monsun könnten den Boom 2027 bremsen.Die indische Regierung meldete am Freitag, dass das reale BIP im Schlussquartal des Fiskaljahres 2025/26, also Januar bis März 2026, um 7,8 Prozent gewachsen ist. Für das Gesamtjahr 2025/26 wurde das Wachstum auf 7,7 Prozent beziffert, nach 7,1 Prozent im Vorjahr. Das nominale BIP stieg im Gesamtjahr um 8,9 Prozent. Damit fiel das Wachstum stärker aus als erwartet. Eine Reuters-Umfrage hatte zuvor für das Januar-März-Quartal nur mit 7,2 Prozent gerechnet. Getragen wurde die Entwicklung laut Reuters von robuster privater Investitionstätigkeit, besserer …
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