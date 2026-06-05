Jeden Tag werden an der Börse neue "Hypes" durchs Dorf getrieben. Das Problem: Die meisten sind nach 2 Wochen wieder vergessen. Wirklich interessant wird es, wenn ein Thema nicht nur Schlagzeile ist, sondern ein handfester Katalysator dahintersteht - technologisch, politisch oder durch knappe Ressourcen. Genau diese Kategorie greift André Fischer in seinem neuen Aktien-Report auf: 3 Hot-Stocks, bei denen nicht die Fantasie zählt, sondern die nächsten möglichen Trigger.Besonders bemerkenswert: Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär