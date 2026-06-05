Der Bitcoin hat seit dem Maihoch mittlerweile rund -26% verloren und damit die nächste Abwärtsstufe erreicht. In der vorherigen Analyse rückte bereits der Bereich um 60.100 US$ als mögliches Ziel in den Fokus. Genau dorthin arbeitet sich die Mutter aller Coins nun vor, weshalb die aktuelle Zone charttechnisch durchaus interessant wird - allerdings nicht ohne erhebliche Risiken. Siehe dazu auch hier die jüngste Einschätzung der Redaktion. Die Macht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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