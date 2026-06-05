Ein bekannter Passwortmanager und dessen Nutzer:innen wurden von Cyberkriminellen attackiert. Die Angreifer:innen konnten dabei verschlüsselte Tresore mit Passwörtern und anderen sensiblen Daten stehlen. Warum sie damit nur einen Teilerfolg hatten. Passwortmanager vereinfachen das Verwalten von Logins im Netz. Statt euch jedes Passwort samt E-Mail-Adresse selbst zu merken, müsst ihr euch nur ein Master-Passwort zu eurem digitalen Tresor merken, in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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