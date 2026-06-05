Leben wir in einer Computersimulation? Das interessiert nicht nur Cineast:innen und Hobbyphilosoph:innen, sondern auch Wissenschaftler:innen. Was sie herausgefunden haben, hört ihr in der neuen Podcast-Folge. Ungefähr seit dem Matrix-Film gibt es die Debatte, ob wir in einer Computersimulation leben. Mit dieser Frage beschäftigen sich nicht nur Autor:innen von Science-Fiction-Büchern, sondern auch echte Wissenschaftler:innen. Trotzdem ist nicht jede ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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