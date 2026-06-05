EQS-News: Haier / Schlagwort(e): Miscellaneous

Haier bringt mit Clay Court Open und Fans Club Event Jugendtennis und Fanbindung zu Roland-Garros 2026



05.06.2026 / 16:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PARIS, 4. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Haier , seit 17 Jahren in Folge die weltweite Nr. 1 unter den großen Haushaltsgerätemarken, veranstaltete am 2. Juni das Haier Fans Club Event in La Faisanderie, Stade Français, Paris. Als offizieller Partner von Roland-Garros im vierten Jahr in Folge richtete die Marke außerdem die Haier Clay Court Open aus, ein Jugend-Tennisturnier für Top-Tennistalente im Alter von 12 bis 15 Jahren aus dem Großraum Paris. Talentierte Nachwuchsspieler aus der Region traten auf Sand in einem Format an, das sich am Profibereich orientiert. In einem spannenden Einzelwettbewerb setzten sich Victor de Bure sowie Victoria Andrieu durch und sicherten sich die Titel. "Die Haier Clay Court Open bieten den besten Nachwuchstalenten im Großraum Paris einen Wettkampftag auf Sand und Eintrittskarten für ein Finale von Roland-Garros. Das ist ein klarer, bedeutungsvoller Preis und gibt den Maßstab vor, den wir bei all unseren Sportpartnerschaften anlegen", sagte Wang Meiyan, Bereichsleiterin und Markenleiterin der Haier Group. "Nach vier Jahren unserer Partnerschaft mit Roland-Garros ist der Haier Fans Club ein wichtiger Bestandteil unseres Engagements rund um dieses Turnier. An der Place de la Concorde teilen wir diese Begeisterung mit Fans in der ganzen Stadt." Die Haier Clay Court Open sind Teil eines Fans-Club-Programms, das Haiers Ansatz für seine Partnerschaft mit Roland-Garros widerspiegelt. Dabei geht es darum, Erlebnisse zu schaffen, die über die Sichtbarkeit der Marke hinausgehen und lokalen Gemeinschaften einen direkten, greifbaren Mehrwert bieten. Während des Roland-Garros-Turniers 2026 stellt Haier am Turnierort eine Auswahl intelligenter Haushaltsgeräte vor, darunter Kühlschränke, Weinkühler, Geschirrspüler, Geräte zur Wäschepflege und intelligente Küchengeräte. Die ausgestellten Produkte repräsentieren das neueste Premium-Sortiment von Haier, sodass Besucher die gesamte Produktpalette direkt erleben können. Die Präsentation ist Teil eines umfassenderen Programms von Markenerlebnissen im Stadion und in der Stadt Paris während der gesamten Turnierdauer. Ab dem 3. Juni ist Haier an der Place de la Concorde mit einer Pop-up-Ausstellung vertreten, in der Fotografien von Haier-Fangemeinschaften aus aller Welt gezeigt werden. Als offizieller Partner von Paris Saint-Germain und Liverpool FC bietet Haier vor Ort auch interaktive Fan-Erlebnisse zum Thema Fußball an und verbindet so seine Tennis- und Fußballpartnerschaften an einem einzigen Standort in Paris. Sport bietet Marken eine wirkungsvolle strategische Plattform, um Verbraucher authentisch anzusprechen und ihre Kernphilosophien zum Leben zu erwecken. Durch die universellen Werte von Exzellenz, Durchhaltevermögen und menschlichem Potenzial schafft Sport bedeutungsvolle emotionale Verbindungen, die Markenerlebnisse weit über traditionelles Marketing hinausheben. Diese Philosophie steht im Mittelpunkt der langfristigen Sportmarketingstrategie von Haier. Seit mehr als zwei Jahrzehnten hat Haier systematisch ein vielfältiges, sportartenübergreifendes Engagement-Ökosystem aufgebaut, das Basketball, Tennis, Fußball, Badminton, Cricket, Motorsport, Hockey, Volleyball und weitere Sportarten umfasst. Durch strategische Partnerschaften mit Großveranstaltungen, wirkungsvolle Markenaktivierungen sowie langfristige Gemeinschaftsinitiativen hat Haier tiefe, authentische Beziehungen zu Verbrauchern auf globalen und lokalen Märkten aufgebaut. Indem Haier die Marke mit Wettbewerbsgeist und Leistungsstreben verbindet, stärkt das Unternehmen seine Positionierung als zukunftsorientierte, leistungsorientierte Lifestyle-Marke und spricht damit Verbraucher an, die in jedem Lebensbereich nach Exzellenz streben. Weitere Informationen zu spannenden Sport-Events von Haier finden Sie auf https://www.haier.com/global/ . Informationen zur Haier Group Die 1984 gegründete Haier Group ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für ein besseres Leben und die digitale Transformation unter dem Leitgedanken "Mehr schaffen, mehr Möglichkeiten". Das Unternehmen hat 10 Forschungs- und Entwicklungszentren, 35 Industrieparks sowie 173 Produktionszentren geschaffen und erzielte 2025 einen weltweiten Umsatz von 59,8 Milliarden US-Dollar. Haier wurde acht Jahre in Folge in die Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands aufgenommen. Außerdem hält sich Haier seit 17 Jahren in Folge auf Platz 1 im Euromonitor Global Major Appliances Brand Ranking. Haier verfügt über acht börsennotierte Unternehmen und die Tochtergesellschaft Haier Smart Home ist sowohl in der Fortune Global 500-Liste als auch in der Fortune-Liste World's Most Admired Companies aufgeführt. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2995015/image1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2995016/image2.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/haier-bringt-mit-clay-court-open-und-fans-club-event-jugendtennis-und-fanbindung-zu-roland-garros-2026-302792754.html



05.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News