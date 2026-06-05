Bonn (ots) -Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) äußert sich am Freitag bei phoenix zu der Sperrung der Bonner Nordbrücke: "Wir müssen alles dafür tun, diesen Zustand zu beenden, also die Befahrbarkeit wiederherzustellen." Es müsse ein genaues Schadensbild aufgenommen werden, um das Ausmaß der Schäden zu bewerten, so der Verkehrsminister. Zuständig für die Brücke sei der Bund. Ziel sei es jetzt, gemeinsam mit Stadt, Landkreis und Landesverkehrsministerium schnell Lösungen zu erarbeiten und die notwendigen Maßnahmen abzuleiten. "Diese Brücke hat für die Bundesregierung höchste Priorität", sagt Schnieder bei phoenix.Schnieder betonte zudem die strukturellen Herausforderungen in Deutschland. Viele Autobahnbrücken seien gleichzeitig gebaut worden und inzwischen für heutige Verkehrslasten nicht mehr ausreichend ausgelegt. Man sei jedoch "gut im Plan" bei der Sanierung tausender Brücken im Bundesgebiet.Deutschland sei bei Infrastrukturprojekten nicht mit anderen Ländern vergleichbar, unter anderem wegen seiner Rolle als Transitland. "Deutschland ist die Verkehrsdrehscheibe in Europa, bei uns gehen die höchsten Lasten drüber, deswegen ist das nicht ganz vergleichbar mit der Situation in anderen Ländern," so Patrick Schnieder.Das ganze Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/xeY (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fphoenix.de%2Fs%2FxeY&data=05%7C02%7CKatrin.Franz%40wdr.de%7C6a086e2f433147e6a97408dec307877e%7C453fd66002d54abb9653e86f1dc115aa%7C0%7C0%7C639162634261736921%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=0D83dSWUJRyVxskFgHcDDHQhTndZ9qBPGOPRtmnOZS0%3D&reserved=0)Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6288983