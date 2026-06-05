EQS Stimmrechtsmitteilung: Gerresheimer AG

Gerresheimer AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



05.06.2026 / 16:28 CET/CEST

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Die Goldman Sachs Group, Inc., Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von Amerika hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 03.06.2026 im Zusammenhang mit der Überschreitung bzw. Erreichung der 10%-Schwelle vom 29.05.2026 über Folgendes informiert:



A. Ziele des Erwerbs des Stimmrechts (Abschnitt 43 (1) Satz 3 WpHG)

Hinsichtlich der Stimmrechte, die The Goldman Sachs Group, Inc. direkt und indirekt hält oder zugerechnet werden, teilen wir folgende Informationen über die mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele mit: Die Erhöhung der Stimmrechte, die die Benachrichtigung auslöste, dient nicht strategischen Zielen. Die

Erhöhung erfolgte im Rahmen der üblichen Kundenbetreuung. Die Goldman Sachs Group, Inc. kann innerhalb der nächsten zwölf Monate im Rahmen ihrer üblichen

Kundenbetreuungstätigkeit und/oder im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit ihrer verbundenen

Unternehmen als Vermögensverwaltungsgesellschaften weitere Stimmrechte an der Gerresheimer AG erwerben. Die künftige Entscheidung der Goldman Sachs Group, Inc., Aktien der Gerresheimer AG zu kaufen oder zu veräußern, hängt von den Handelsstrategien ihrer Kunden, den mit deren Transaktionen verbundenen Absicherungsstrategien und/oder der normalen Geschäftstätigkeit ihrer verbundenen Unternehmen als Vermögensverwaltungsgesellschaften (soweit zutreffend) ab. Die Goldman Sachs Group, Inc. beabsichtigt nicht, Einfluss auf die Zusammensetzung des Vorstands, des Aufsichtsrats oder eines anderen Organs der Gerresheimer AG zu nehmen. Die Beteiligung an oder die Ausübung von Stimmrechten erfolgt im Rahmen der üblichen Geschäftstätigkeit im Auftrag und im Interesse der Kunden der Goldman Sachs Group, Inc. Die Goldman Sachs Group, Inc. beabsichtigt nicht, eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gerresheimer AG vorzunehmen, insbesondere nicht des Verhältnisses zwischen Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung oder der Dividendenpolitik. B. Herkunft der zur Erlangung der Stimmrechte verwendeten Mittel (Abschnitt 43 (1) Satz 4 WpHG)

Hinsichtlich der Herkunft der verwendeten Mittel erfolgte der Erwerb und die Zuweisung von Stimmrechten durch die Goldman Sachs Group, Inc. im Rahmen ihrer Kundenbetreuungstätigkeiten im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs und/oder im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs ihrer Tochtergesellschaften als Vermögensverwaltungsgesellschaften. Die Erhöhung wurde durch eine Kombination aus externen Mitteln und Eigenmitteln der Goldman Sachs Group, Inc. finanziert.



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