Der anhaltende Kursrückgang beim Bitcoin hat auch gravierende Auswirkungen auf die sogenannten Digital-Asset-Treasury-Firmen (DATs). Unternehmen wie Strategy haben in den vergangenen Jahren massenhaft Bitcoin in ihre Bilanzen aufgenommen und sind auf steigende Kurse angewiesen. Das aktuelle Umfeld stellt dieses Geschäftsmodell nun auf eine harte Probe.Ausgehend von seinem Rekordhoch im Oktober 2025 bei rund 126.000 Dollar hat sich der Bitcoin-Kurs inzwischen etwa halbiert. Nach Daten von Coinglass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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