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Seyit Binbir
05.06.2026 16:58 Uhr
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Kapital gegen Komplexität: Das fordert Basel IV von Regionalbanken

Seit Anfang 2025 wirkt Basel IV schrittweise auf Europas Bankensektor ein, die Übergangsphase reicht bis ins kommende Jahrzehnt. In der öffentlichen Debatte gilt das Reformpaket vor allem als Belastung von Großbanken.

Solide kapitalisierte Genossenschaftsbanken und Sparkassen scheinen demgegenüber im Vorteil. Aus der Praxis betrachtet, verläuft die Trennlinie zwischen Gewinnern und Verlierern allerdings weniger klar, als es zunächst den Anschein hat.

Ein Regelwerk, nach den Maßstäben großer Banken

Im Kern verändert Basel IV mehrere Stellschrauben gleichzeitig. Ein neuer Output Floor begrenzt den Nutzen interner Modelle, die Standardansätze werden überarbeitet, Risikogewichte neu kalibriert und das Meldewesen deutlich granularer ausgestaltet. Ziel des Pakets ist es, die Schwankungsbreite bei der Eigenkapitalberechnung großer, modellgetriebener Institute zu reduzieren und internationale Vergleichbarkeit herzustellen.

Problematisch ist, dass der Rahmen mit Blick auf komplexe, kapitalmarktnahe Häuser entworfen wurde, national sowie weitgehend einheitlich auf alle Institute wirkt. Für eine 200-Milliarden-Bank und eine Regionalbank mit fünf Milliarden Bilanzsumme gelten im Grunde dieselben Spielregeln. Doch inwiefern müssen Finanzhäuser agieren, deren Geschäftsmodell mit Investmentbanking, Großkrediten und strukturierten Finanzierungen wenig zu tun hat?

Wo der Druck am höchsten wird

Die pauschale These 'Es trifft die Großen' hält einer genaueren Betrachtung nicht stand. Faktisch sind alle Geldinstitute, deren Bilanzen von vielschichtigen Kreditportfolien leben, betroffen. Dabei geraten Firmenkundengeschäfte mit hochstrukturierten Finanzierungen, Immobilienprojektgeschäfte und Kapitalmarktaktivitäten besonders unter Druck, weil dort interne Modelle bisher die größten Spielräume eröffnet haben. Basel IV schließt diese Räume nunmehr konsequent.

Theresa List, stellvertretende Niederlassungsleiterin der Volksbank Reutlingen, einer Zweigstelle der Vereinigte Volksbanken eG, ordnet die Folgen aus lokaler Perspektive ein: "Die steigenden regulatorischen Eigenkapitalanforderungen betreffen insbesondere komplexe Kreditportfolien, etwa im Firmenkunden-, Immobilien- oder Kapitalmarktgeschäft." Regionalbanken bleiben mit ihrem Fokus auf Standardansätze und klassische Baufinanzierung weniger exponiert.

Solide kapitalisiert, also entspannt? Eine gefährliche Verkürzung

Eine robuste Eigenkapitalbasis verschafft gewisse Freiheiten. Sie ermöglicht die offensivere Kreditvergabe, gibt Puffer bei der Preiskalkulation und stärkt die Position gegenüber Aufsicht sowie dem Kapitalmarkt. Soweit die eine Seite der Medaille.

Die andere Seite besteht aus Kosten, die in der öffentlichen Diskussion regelmäßig unterbelichtet bleiben. Meldewesen, IT, Governance sowie fachliche Expertise bilden Posten, die nur mit dem regulatorischen Anforderungsprofil skalieren.

Eine Regionalbank, die im Verhältnis zur Bilanz dieselben Dokumentations- und Berechnungspflichten erfüllen muss wie ein Institut der zehnfachen Größe, trägt damit eine vergleichsweise höhere Last. "Steigende Kosten für Meldewesen, IT und Governance können den Vorteil robuster Kapitalquoten relativieren", betont List.

Die betriebswirtschaftliche Konsequenz daraus: Outsourcing, Verbundlösungen und Kooperationen werden für kleinere Institute zur strukturellen Notwendigkeit.

Wo die Reform im Tagesgeschäft ankommt

Die operative Belastung lässt sich an drei Schauplätzen festmachen.

Das Meldewesen wird umfangreicher und differenzierter, Datenqualität entwickelt sich zur kritischen Größe. Bestehende Systeme müssen neue Kennzahlen, Risikogewichte und Berechnungslogiken abbilden, was Investitionen in IT und Modellpflege auslöst. Parallel steigt der Abstimmungsaufwand zwischen Risikocontrolling, Meldewesen, IT und Vertrieb, ebenso die Dokumentationspflichten gegenüber Aufsicht sowie Prüfern.

Bemerkenswert daran ist die Wirkung auf Häuser, die selbst keine komplexen internen Modelle einsetzen. Auch sie müssen die volle regulatorische Tiefe ausführen. Der Aufwand entsteht unabhängig davon, ob das zugrunde liegende Geschäft überhaupt riskant ist. Eben das nährt die Kritik am Verhältnismäßigkeitsprinzip in seiner aktuellen Ausgestaltung.

Regulierung als strategisches Instrument

Damit verschiebt sich der Blickwinkel. Statt Basel IV ausschließlich als Last zu betrachten, lässt sich die Reform als Differenzierungschance begreifen. Drei Hebel werden dabei erkennbar: Erstens lohnt es sich, Stabilität aktiv zu kommunizieren, gegenüber Kunden, Kommunen und dem lokal verankerten Mittelstand, der in unsicheren Phasen verlässliche Hausbankbeziehungen sucht. Zweitens gewinnen Standardisierung und Verbundkooperationen an Bedeutung, weil sie Skaleneffekte ermöglichen, die Einzelhäuser nicht erreichen. Und drittens entscheidet die Effizienz der regulatorischen Umsetzung darüber, wie viel Energie für andere wesentliche Dinge übrig bleibt.

"Durch die Erfüllung regulatorischer Anforderungen entstehen Freiräume für Beratung, Kundennähe und nachhaltige Geschäftsmodelle", fasst die Expertin der Vereinigten Voklsbanken eG zusammen. Geraten Banken in die Verlegenheit, Basel IV lediglich zu ertragen, werden sie massiv an Boden verlieren.

Umsetzen statt Haben

Basel IV produziert weder automatische Gewinner noch Verlierer. Die entscheidende Trennlinie verläuft zwischen Instituten, die ihre Hausaufgaben effizient erledigen, und solchen, die sie nur abarbeiten.

Für Regionalbanken bedeutet das die Kombination aus Kapital halten und Klarheit schaffen. Kann beides geliefert werden, entsteht daraus eine im Markt gestärkte Position.

Abbildung: © Theresa List, Vereinigte Volksbanken eG

Enthaltene Werte: DE0009653386

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