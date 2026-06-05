Die Verschnaufpause im Halbleitersektor hat sich am Freitag zum Start des US-Handels fortgesetzt. In den ersten Handelsminuten gaben die Papiere der Chipkonzerne Broadcom, Marvell und Micron erneut spürbar nach. Damit knüpften die Chip-Aktien an ihre Vortagesverluste an. Trotzdem sollten Anleger jetzt einen kühlen Kopf bewahren und diszipliniert agieren.• Broadcom: Nach einem herben Rückschlag von zwölf Prozent am Donnerstag büßen die Papiere am Freitag weitere fünf Prozent ein.• Marvell Technology: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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