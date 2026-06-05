The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.06.2026.
Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.06.2026
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ISIN Name
IE0005FKEK99 JPMorgan Asset Management [Europe] S.a.r.l.
IE000FBG59J1 JPMorgan Asset Management [Europe] S.a r.l.
Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.06.2026
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ISIN Name
IE0005FKEK99 JPMorgan Asset Management [Europe] S.a.r.l.
IE000FBG59J1 JPMorgan Asset Management [Europe] S.a r.l.
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