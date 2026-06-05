DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LORCA T.BON. 20/27 REGS XS2240463674 08.06.2026 HZE/EOT
LORCA T.BON. 24/29 REGS XS2809217263 08.06.2026 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LORCA T.BON. 20/27 REGS XS2240463674 08.06.2026 HZE/EOT
LORCA T.BON. 24/29 REGS XS2809217263 08.06.2026 HZE/EOT
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