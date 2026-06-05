© Foto: Jennifer Briggs - ZUMA Press WireDer Chef von Yardeni Research weist Befürchtungen zurück, dass der Börsengang von SpaceX, Anthropic und OpenAI zu einem Liquiditätsengpass an den Aktienmärkten führen könnte.Viele Experten fürchten, dass es bei den drei Mega-IPOs, die in diesem Jahr noch anstehen, der Markt an Liquidität verlieren würde. In seinem aktuellen Blogbeitrag erklärt der erfahrene Stratege Ed Yardeni, dass "wir nicht so besorgt sind wie andere Analysten." Die sogenannten "AI-3" würden seiner Meinung nach, "dem Rest des Aktienmarktes den Sauerstoff nicht entziehen." Elon Musks Raketenunternehmen SpaceX wird am 12. Juni an die Börse gehen, Anthropic und OpenAI bereiten sich bereits auf ihren Börsengang vor. Yardeni …
Enthaltene Werte: US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE