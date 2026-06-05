EQS-News: CeraVe
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Die mehrtägige Veranstaltung brachte globale Kreative in Hollywood zu einem Wettbewerb für die Erstellung von Inhalten zusammen, um die Verbraucher über gesunde Hautgewohnheiten aufzuklären und zu unterhalten.
NEW YORK, 5. Juni 2026 /PRNewswire/ -- CeraVe, eine globale Hautpflegemarke, die gemeinsam mit Dermatologen entwickelt wurde und von mehr als 90.000 Dermatologen weltweit1 empfohlen wird, brachte 111 preisgekrönte Schöpfer aus 22 Ländern für die allerersten Global CerAwards in Los Angeles zusammen.
Die CerAwards wurden ursprünglich 2023 in Spanien ins Leben gerufen und sind CeraVes jährlicher Wettbewerb für die Erstellung von Inhalten, der herausragende Hautpflege-Inhalte von Autoren, Dermatologen und Gesundheitsexperten auszeichnet. Seit seiner Einführung hat sich das Programm weltweit ausgeweitet: In 22 Ländern wurden lokale Wettbewerbe durchgeführt - allein in diesem Jahr mit über 5.000 Einsendungen. Aus diesen Einreichungen gingen 111 Gewinner hervor, die an den ersten Global CerAwards - dem großen Finale - teilnehmen, bei dem die Autoren vor eine internationale Jury treten, um die besten Hautpflegematerialien zu küren.
Heute erreicht CeraVe mehr als 15 Millionen Follower weltweit und Milliarden von Videoaufrufen auf allen Plattformen, angetrieben von Kreativen, Medfluencern und Hautpflege-Enthusiasten, die dazu beigetragen haben, dass CeraVe eine der meistdiskutierten Hautpflegemarken in den sozialen Medien ist. Zusammengenommen repräsentierten die Teilnehmer der ersten Global CerAwards eine Reichweite von mehr als 44 Millionen Followern. Dies unterstreicht den Einfluss der Creator-Community, die das dermatologische Fachwissen von CeraVe einem Publikum auf der ganzen Welt näher bringt.
CeraVe Studios: Ein Hollywood-Erlebnis für Schöpfer
Basierend auf dem für CeraVe charakteristischen Medutainment-Ansatz verwandelten die Erlebnisse die Produktwirksamkeit in ein von den Entwicklern geführtes Storytelling und erweckten die Wissenschaft hinter den CeraVe-Formeln zum Leben, einschließlich der drei essentiellen Ceramide der Marke, die mit denen in der Haut identisch sind.
Die Besten der Besten feiern
Die Zeremonie krönte die ersten Gewinner der Global CerAwards und nahm sie in die Ceramide Squad auf - CeraVes globales Schöpferkollektiv, das herausragende Kreativität aus der gesamten Community feiert und gleichzeitig herausragende Inhalte auszeichnet, die während der Reise entstanden sind.
Auf Wissenschaft gebaut. Verstärkt durch Schöpfer.
Vincent Chauvière, Global Brand President, CeraVe
Dr. Andrew Park, zertifizierter Dermatologe und Schöpfer von
Über CeraVe
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05.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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