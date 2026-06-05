© Foto: Martin Ceralde - unsplashWährend die weltweiten Aktienkurse auf neue Allzeithochs zusteuern, hat ein Indikator für das Marktrisiko den höchsten Stand seit dem Crash im Jahr 2000 erreicht - doch Anleger sollten sich noch nicht zurückziehen.Das geht aus einer Einschätzung eines Teams von Citigroup-Strategen unter der Leitung von Beata Manthey hervor, die ihren Kunden am Freitag mitteilte, dass ihre "Bear Market Checklist" derzeit weltweit 10 von 18 Warnsignalen und für die US-Märkte 11,5 von 18 aufweist. Dies sei die höchste Anzahl an Warnsignalen für diesen Indikator seit der globalen Finanzkrise, so das Team. Allerdings sind diese Werte immer noch weniger extrem als in vergangenen Bärenmärkten - 17,5 von 18 …
Enthaltene Werte: US2605661048,US6311011026,US78378X1072,2455711,US1729674242Den vollständigen Artikel lesen
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