Die Zalando-Aktie gehört heute zu den stärksten Werten im DAX. Nach einer langen Schwächephase kehrt langsam wieder Optimismus zurück. Bessere Geschäftszahlen, Fortschritte bei der Integration von ABOUT YOU und eine spürbare Erholung des Kurses sorgen dafür, dass viele Anleger den Online-Modehändler wieder genauer beobachten. Zalando liefert bessere Zahlen und profitiert von ABOUT YOU Bei Zalando kommt wieder etwas mehr Leben in die Aktie. Der Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de