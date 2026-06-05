DJ XETRA-SCHLUSS/Leichter - US-Arbeitsmarkt treibt Renditen nach oben

DOW JONES--Leichter hat sich der deutsche Aktienmarkt am Freitag aus dem Handel verabschiedet. Nachdem am Morgen erst die Technologiewerte einem Kurseinbruch von Broadcom an Wall Street und dann in Asien folgten, zeigte sich am Nachmittag auch der Gesamtmarkt unter Druck. Auf die Stimmung drückte der US-Arbeitsmarktbericht, der mit 172.000 neuen Stellen im Mai doppelt so stark wie erwartet ausfiel. Mit einer Schwäche des US-Arbeitsmarktberichtes lassen sich Hoffnungen auf Zinssenkungen nicht mehr begründen. Sollten nun auch die US-Inflations-Daten kommende Woche höher ausfallen, stehe die Fed auf ihrer Sitzung in rund zwei Wochen eher vor Zins-Erhöhungs-Debatten, hieß es im Handel. Die Renditen der 10-jährigen US-Anleihen sprangen darauf nach oben über die wichtige Marke von 4,50 Prozent.

Der DAX fiel um 0,7 Prozent auf 24.759 Punkte.

Neuigkeiten vom Iran-US-Konflikt gab es nicht, jedoch aus der Ukraine. Präsident Wolodimir Selenski hat sich in einem offenen Brief direkt an sein russisches Pendant Wladimir Putin gewandt und ein persönliches Treffen vorgeschlagen. US-Präsident Donald Trump reagierte erfreut auf den Vorstoß, ein Treffen wäre großartig, sagte er und: "Sie sollten es hinbekommen." Die stark abverkauften Rüstungswerte zeigten sich hiervon nicht mehr belastet. Rheinmetall gewannen 1,7 Prozent.

Unter Druck standen den ganzen Tag über die Chip-Aktien: In Asien brach der KI-lastige Kospi mit Gewinnmitnahmen um 5,5 Prozent ein. Der Ausblick von Broadcom überzeugte nicht und schürte Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Booms. Infineon verloren 9,1 Prozent, Suss Microtec 4,8 Prozent, Aixtron 4,8 Prozent und Siltronic 8,9 Prozent.

Scout24 gewannen 1,9 Prozent auf 75,90 Euro. Hier war von einem besseren Sentiment die Rede. Am Vortag hatte Goldman Sachs die Aktie mit einem Kursziel von 105 Euro zum Kauf empfohlen. Die Anleger setzten auf eine Wachstumsbeschleunigung. Für Zalando ging es 3,7 Prozent nach oben.

=== Index zuletzt* +/- % +/- % YTD DAX 24.759 -0,7 1,2 DAX-Future 24.779 -0,7 1,0 XDAX 24.753 -0,7 0,7 MDAX 32.467 -1,0 5,9 TecDAX 4.074 -3,2 12,6 SDAX 18.434 -1,7 7,3 zuletzt +/- Ticks Bund-Future 125,43 -18,0 *gerundet ===

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June 05, 2026 11:46 ET (15:46 GMT)

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