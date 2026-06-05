Das Analysehaus Franke und Bornberg hat abermals Hausrattarife unter die Lupe genommen. Für die aktuelle Auflage des Hausrat-Ratings haben die Analysten die Bewertungsrichtlinie angepasst. Mit neuen Mindeststandards und zusätzlichen Kriterien gelten nun höhere Anforderungen an Spitzentarife. Franke und Bornberg hat die Ergebnisse des neuen Hausrat-Ratings vorgestellt. Für den neuen Rating-Jahrgang hat das Analysehaus an der Bewertungsrichtlinie gefeilt. Neue Mindeststandards und zusätzliche Kriterien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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