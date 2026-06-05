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Broadcom Aktie nach Zahlen: Rücksetzer als Kaufchance im KI-Boom?

Broadcom zählt zu den größten Gewinnern des weltweiten KI-Booms und hat sich in den vergangenen Jahren vom klassischen Halbleiterhersteller zu einem zentralen Infrastruktur-Anbieter für Rechenzentren, Cloud-Plattformen und Unternehmenssoftware entwickelt. Mit seinen Netzwerkchips, Speicherlösungen und maßgeschneiderten KI-Beschleunigern liefert das Unternehmen die technologische Grundlage für viele der größten Cloud- und KI-Projekte der Welt. Entsprechend hoch waren die Erwartungen an die jüngsten Quartalszahlen.

Die Ergebnisse fielen erneut stark aus und zeigten kräftiges Umsatz- und Gewinnwachstum. Dennoch reagierte die Aktie mit einem Rücksetzer, da Investoren auf noch optimistischere Signale für das künftige KI-Geschäft gehofft hatten. Ist die Kursreaktion übertrieben und eröffnet langfristig orientierten Anlegern eine attraktive Einstiegschance? Oder zeigt sich erstmals, wie anspruchsvoll die Bewertung inzwischen geworden ist? Genau diese Fragen beleuchten wir in unserer aktuellen Analyse und werfen dabei auch einen Blick auf die wichtigsten Kursmarken im Chart.

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