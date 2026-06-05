Ein von Vorsicht geprägtes Umfeld hat den deutschen Aktienmarkt am Freitag spürbar unter Druck gesetzt. Neben geopolitischen Brandherden sorgten vor allem ein starker US-Arbeitsmarkt und eine abkühlende KI-Euphorie für lange Gesichter auf dem Parkett.DAX musste Federn lassen und verlor 0,75 Prozent auf 24.759 Punkte. Damit verbucht der deutsche Leitindex auf Wochensicht ein Minus von 1,38 Prozent. Die psychologisch wichtige 25.000-Punkte-Marke bleibt zwar in greifbarer Nähe, erweist sich vorerst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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