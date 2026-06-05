© Foto: Samuel Boivin - picture alliance / NurPhotoAnthropic fordert eine globale Möglichkeit zur Verlangsamung der KI-Entwicklung. Hintergrund sind Fortschritte, die Maschinen bald selbst verbessern könnten.Der KI-Konzern Anthropic fordert führende Entwickler künstlicher Intelligenz auf, über eine Verlangsamung des technologischen Fortschritts nachzudenken, wie das WSJ berichtet. Das Unternehmen warnt, dass moderne KI-Systeme möglicherweise schon bald in der Lage sein könnten, sich ohne menschliche Hilfe selbst weiterzuentwickeln. In einem Blogbeitrag schreiben Marina Favaro, Leiterin des unternehmenseigenen Forschungsinstituts, und Anthropic-Mitgründer Jack Clark, die Welt sollte die Möglichkeit haben, die Entwicklung leistungsfähiger …Den vollständigen Artikel lesen
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