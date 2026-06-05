Putin hat einem Treffen mit Wolodymyr Selenskyj erneut eine klare Absage erteilt. Der russische Präsident erklärte, er sehe darin "noch keinen Sinn". Mit anderen Worten: Der Krieg in der Ukraine, das Leiden der Zivilbevölkerung und die hohen, unnötigen Verluste auf beiden Seiten gehen vorerst weiter. • Selenski hat einen offenen Brief an Putin zur Beendigung des Ukraine-Krieges geschickt.• Putin lehnt Friedensgespräche weiterhin ab.• Der Superzyklus im Rüstungssektor dürfte sich fortsetzen.Anlass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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