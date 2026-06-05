LotusFlare, ein führender Anbieter von cloud-nativen, KI-gestützten Plattformen für den digitalen Handel und die Monetarisierung für Kommunikationsdienstleister (CSPs), gab heute seine Partnerschaft mit MTN South Africa bekannt, um die Einführung der neuen digitalen Marke Pi voranzutreiben.

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Das Herzstück von Pi bildet die DNO Cloud von LotusFlare eine vollständig digitale, cloudnative BSS-Plattform, die es ermöglicht, ein nahtloses, app-orientiertes Kundenerlebnis in großem Maßstab zu bieten. Von der Ersteinrichtung bis zur Tarifverwaltung können Pi-Kunden über eine einzige, intuitive Benutzeroberfläche innerhalb weniger Minuten auf 5G-Mobilfunk-, Fixed-Wireless- und Reise-eSIM-Dienste zugreifen ganz ohne Verträge, Bonitätsprüfungen oder Callcenter.

DNO Cloud bildet die Grundlage für das gesamte Pi-Ökosystem, einschließlich digitaler Frontend-Erlebnisse, Produktkatalog, Auftragsverwaltung, konvergente Abrechnung, Rechnungsstellung und eSIM-Koordination. Die Plattform wird auf einer öffentlichen Cloud-Infrastruktur bereitgestellt, die den südafrikanischen Vorschriften entspricht, und bietet die Flexibilität, Skalierbarkeit und Geschwindigkeit, die für die rasche Einführung und Weiterentwicklung digitaler Angebote erforderlich sind.

Durch den Einsatz von DNO Cloud hat das Pi-Ökosystem eine digitale Plattform der nächsten Generation geschaffen, die nicht nur die Markteinführungszeit verkürzt, sondern auch kontinuierliche Innovationen ermöglicht und damit neue Maßstäbe für das Kundenerlebnis und die betriebliche Effizienz in der Region setzt.

"Unsere Partnerschaft mit Pi ist nicht nur für MTN, sondern für die gesamte Telekommunikationsbranche in Südafrika ein Meilenstein", sagte Sam Gadodia, CEO von LotusFlare. "Auf der Grundlage von DNO Cloud stellt Pi einen mutigen Schritt dar, um die Art und Weise, wie Telekommunikationsdienste entwickelt, bereitgestellt und genutzt werden, neu zu gestalten und eröffnet damit neue Möglichkeiten in Südafrika und darüber hinaus."

"Unsere Partnerschaft mit LotusFlare zur Einführung von Pi stellt einen entscheidenden Schritt bei der Neugestaltung des Kundenerlebnisses in Südafrika dar. Durch den Ausbau unserer digitalen Kompetenzen verändern wir nicht nur die Art und Weise, wie wir unsere Kunden bedienen, sondern stärken auch die Führungsposition von MTN in einer sich rasch wandelnden Telekommunikationslandschaft", sagte Ernst Fonternel, Chief Consumer Officer: Postpaid Home bei MTN South Africa.

Über MTN

Die 1994 gegründete MTN Group ist ein führender Digitalanbieter, dessen Ziel es ist, mit innovativen digitalen Lösungen zum Fortschritt Afrikas beizutragen. Die MTN Group ist an der JSE Securities Exchange in Südafrika unter dem Börsenkürzel "MTN" notiert. Unsere Strategie "Ambition 2030" zielt darauf ab, die Wirkung unserer Aktivitäten zu verstärken und Afrika durch bevorzugte Plattformen für Verbraucher, Privathaushalte und Unternehmen zu stärken.

Über LotusFlare

Das im Silicon Valley ansässige Unternehmen LotusFlare ermöglicht es Kommunikationsdienstleistern, Innovationen in sich rasch wandelnden Märkten voranzutreiben, indem es Technologien und Kundenerlebnisse vereinfacht. Seine Flaggschiff-Plattform, DNO Cloud, ist eine KI-gesteuerte, cloudnative Lösung für Handel und Monetarisierung, die als vollständig digitales BSS fungiert und es Kommunikationsdienstleistern ermöglicht, neue Produkte und Erlebnisse schnell auf den Markt zu bringen, zu skalieren und kontinuierlich weiterzuentwickeln. LotusFlare ist zudem Eigentümer und Betreiber von Nomad eSIM, einem globalen Konnektivitätsdienst, der Reisenden nahtlosen, zuverlässigen und erschwinglichen Datenzugang an über 200 Reisezielen bietet.

LotusFlare ist ein vertrauenswürdiger Partner führender globaler Netzbetreiber, darunter die Deutsche Telekom, T-Mobile USA, die A1 Group, Globe Telecom, MTN, Liberty Latin America, Singtel, Verizon und Telus. Erfahren Sie mehr über LotusFlare unter www.lotusflare.com.

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Senior Manager: External Communication

E-Mail-Adresse: mthokozisi.ndlovu@mtn.com