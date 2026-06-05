Die KI-Rally bekommt möglicherweise den nächsten gigantischen Treiber - und diesmal kommt er direkt aus Washington! Hinter den Kulissen wird offenbar über eine mögliche Staatsbeteiligung an OpenAI verhandelt.Was zunächst wie ein politisches Experiment klingt, könnte sich als strategischer Masterplan entpuppen. Laut einem CNBC-Bericht soll die US-Regierung Anteile an OpenAI erhalten - nicht als klassische Beteiligung, sondern als Startkapital für einen geplanten "Public Wealth Fund".Die breite US-Bevölkerung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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