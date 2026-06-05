Die Wall Street hat am Freitag einen herben Rücksetzer verzeichnet. Was am Mittwoch als gesunde Korrektur bei den heißgelaufenen Tech-Giganten begann, weitete sich zum handfesten Ausverkauf aus. Der Nasdaq 100 verzeichnete den herbsten Rückschlag seit über einem Jahr. Zudem schürten die starken Arbeitsmarktdaten neue Zinsängste.Die KI-Euphorie hat Risse bekommen. Nachdem der Nasdaq 100 seit Ende März in der Spitze um mehr als ein Drittel nach oben geschossen war, zog die Bären-Gemeinde den Bullen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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