Die Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) hat die Anmeldung für die 28. Ausgabe der Water, Energy, Technology and Environment Exhibition (WETEX) eröffnet, die vom 20. bis 22. Oktober 2026 im Dubai World Trade Centre stattfinden wird. Die WETEX, eine der weltweit führenden Fachmessen ihrer Art und die größte in der Region, wird von der DEWA unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate sowie Herrscher von Dubai, und unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Vorsitzender des Obersten Energieausschusses von Dubai, veranstaltet.

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DEWA opens registration for WETEX 2026 (Photo: AETOSWire)

Die WETEX deckt ein breites Spektrum an Bereichen ab, darunter Energie, Wasser, Umwelt, grüne Entwicklung, digitale Transformation, künstliche Intelligenz (KI), Nachhaltigkeit, Dekarbonisierung, grüne Mobilität, grüner Wasserstoff und nachhaltige Städte. Jedes Jahr erweitert die Messe ihren Fokus auf zukunftsorientierte Branchen und aufstrebende Industriezweige. Durch die Ausrichtung auf die neuesten globalen Trends stärkt die WETEX ihre Zukunftsfähigkeit, beschleunigt die Energiewende und unterstützt die Fortschritte auf dem Weg zur Netto-Null.

An der 27. Ausgabe der WETEX nahmen 3.100 Aussteller und mehr als 50.000 Besucher aus aller Welt teil. Auf einer Fläche von 95.000 Quadratmetern umfasste die Ausstellung 18 internationale Pavillons und zog 68 Sponsoren sowie 18 unterstützende Organisationen und Verbände an. Im Rahmen der Messe wurden zahlreiche Absichtserklärungen und Vereinbarungen unterzeichnet; zudem wurden über Business-to-Business- und Business-to-Government-Plattformen Treffen zwischen Unternehmen, staatlichen Institutionen und Investoren ermöglicht.

Aussteller und Unternehmen aus aller Welt können sich über die offizielle Website für die WETEX 2026 anmelden: https://www.wetex.ae/en/exhibit

*Quelle: AETOSWire

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