EQS-News: Tishman Speyer
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Europäische Pensionsinvestoren unterstützen Strategie mit Fokus auf Koreas rasch wachsenden Mietwohnungsmarkt
NEW YORK, 6. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Tishman Speyer gab heute das First Closing seines Korea Living Venture (KLV) bekannt und sicherte sich Eigenkapitalzusagen Dritter in Höhe von 300 Millionen US-Dollar von zwei renommierten europäischen Pensionsfonds für einen neuen Fonds, der auf den Erwerb, die Neupositionierung und die Entwicklung von Mehrfamilien- sowie Unterkunftsimmobilien in ganz Seoul ausgerichtet ist.
Die Zusagen von APG Asset Management N.V. (APG) und Bouwinvest bilden eine starke Grundlage für KLV, das Eigenkapitalzusagen in Höhe von rund 400 Millionen US-Dollar anstrebt, was einschließlich der erwarteten Finanzierung einer Investitionskapazität von mehr als 800 Millionen US-Dollar entsprechen würde. Die Strategie unterstreicht die wachsende Überzeugung institutioneller Anleger vom rasch expandierenden koreanischen Mietwohnungssektor, einem der am schnellsten wachsenden Märkte für Mehrfamilienwohnimmobilien in Asien.
APG ist einer der weltweit größten Pensionsinvestoren und verwaltet Vermögenswerte im Auftrag des niederländischen Pensionsfonds ABP.
Bouwinvest ist ein führender niederländischer institutioneller Immobilien-Investmentmanager, der sich darauf konzentriert, im Auftrag von Pensionskunden durch diversifizierte Investitionen in globale Wohn- und Immobiliensektoren langfristigen Wert zu schaffen.
KLV wird auf Immobilien in der Nähe wichtiger Verkehrsknotenpunkte mit guter Anbindung an Geschäftsviertel und Universitätsgelände in Seoul, Icheon, Gyeonggi-do sowie anderen wachstumsstarken Lagen in der gesamten Hauptstadtregion abzielen.
Der Fonds nutzt die Kompetenz von Tishman Speyer bei der Wertsteigerung und der Gestaltung attraktiver Orte und konzentriert sich in erster Linie auf bestehende Wohnimmobilien mit Wertsteigerungspotenzial, während er selektiv auch Entwicklungsprojekte berücksichtigt. Dieser integrierte Ansatz bringt kurzfristige Stabilität und langfristiges Wachstum in Einklang und schafft die Grundlage dafür, dass KLV ein diversifiziertes Portfolio hochwertiger Wohnimmobilien aufbauen kann.
Seoul erlebt einen Boom bei der Mietnachfrage, getragen von strukturellen sozioökonomischen Veränderungen wie steigenden Wohnkosten, einer zunehmenden Zahl von Einpersonenhaushalten sowie einer wachsenden Zahl ausländischer Einwohner und internationaler Studenten. Zusammen tragen diese Faktoren zur langfristigen Tiefe und Widerstandsfähigkeit des Mietmarkts der Stadt bei.
"Der koreanische Wohnsektor bietet eine große, aber institutionell noch wenig erschlossene Chance, getragen von wachsender Nachfrage und begrenztem Angebot", sagte Graham Mackie, Leiter für den panasiatischen Raum bei Tishman Speyer. "Mit dieser Strategie können wir unsere Präsenz in einem wachstumsstarken Markt ausbauen und zugleich das globale Portfolio von Tishman Speyer weiter diversifizieren."
Joelin Ma, Leiterin auf Senior-Ebene für Immobilien bei APG, kommentiert:
Robert Koot, Direktor für Investitionen im Asien-Pazifik-Raum bei Bouwinvest, kommentiert:
Jorrit Sennema, leitender Portfoliomanager bei Bouwinvest, kommentiert:
Das Anlagevehikel baut auf der fortgesetzten globalen Diversifizierungsstrategie von Tishman Speyer auf, die Investitionen in eine wachsende Bandbreite von Anlageklassen und Regionen priorisiert.
Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Beteiligungen in irgendeiner Rechtsordnung dar.
Informationen zu Tishman Speyer (tishmanspeyer.com)
Informationen zu APG (https://apg.nl/en) Als größter Pensionsdienstleister in den Niederlanden verwaltet APG rund 601 Milliarden Euro (Dezember 2025) an Pensionsvermögen für 4,6 Millionen Teilnehmer. APG bietet Beratung für Führungsgremien, Vermögensverwaltung, Pensionsverwaltung und Pensionskommunikation. Mit rund 4000 Beschäftigten arbeiten wir von Heerlen, Amsterdam, Brüssel, New York, Hongkong und Singapur aus. Wir arbeiten für Pensionsfonds und Arbeitgeber in den Bereichen Bildung, öffentliche Verwaltung, Bauwesen, Reinigung, Wohnungsbaugesellschaften, Einrichtungen für geschützte Beschäftigung, medizinische Spezialisten und Architekten.
Informationen zu Bouwinvest (https://bouwinvest.com/)
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06.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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