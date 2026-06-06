NurExone: Finanzzahlen und Meilensteine markieren den Start ins Jahr 2026

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NurExone Biologic Inc. hat die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 vorgelegt und zugleich ein Update zu jüngsten Aktivitäten und kommenden Meilensteinen gegeben. Das biopharmazeutische Unternehmen entwickelt exosomenbasierte regenerative Therapien und bewegt sich damit in einem Feld, in dem Forschung, Produktion und mögliche klinische Anwendungen eng ineinandergreifen.

Neue Impulse für Strategie und Entwicklung

Zu den wesentlichen geschäftlichen Höhepunkten zählte zunächst die Berufung von Eyal Gabbai in den Verwaltungsrat am 30. Januar 2026. Damit holte NurExone Erfahrung aus groß angelegten Gesundheitssystemen und Kapitalmärkten an Bord. Gabbai ersetzte Dr. Gadi Riesenfeld, der dem Unternehmen weiterhin als Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats verbunden bleibt.

Am 10. Februar 2026 meldete NurExone positive Ergebnisse einer unabhängigen proteomischen Analyse am Technion - Israel Institute of Technology. Die Untersuchung bewertete mehrere Produktionschargen der Exosomen des Unternehmens. Das Ergebnis war ein wiederholbarer Protein-Fingerabdruck, der die Konsistenz von Charge zu Charge bestätigte. Für NurExone ist das ein wichtiger Baustein für die Bereiche Chemie, Herstellung und Kontrollen. Diese CMC-Bereitschaft gilt als kritische Voraussetzung für einen potenziellen Antrag auf Zulassung eines Prüfpräparats.

Finanzierung stärkt die operative Basis

Am 10. März 2026 schloss NurExone eine nicht vermittelte Privatplatzierung ab. Insgesamt wurden 1.295.222 Einheiten zu je 0,68 kanadischen Dollar ausgegeben. Daraus erzielte das Unternehmen Bruttoerlöse von rund 642.000 US-Dollar beziehungsweise 881.000 kanadischen Dollar. Die Ausgabekosten lagen bei rund 9.000 US-Dollar beziehungsweise 12.000 kanadischen Dollar.

Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie und einem Kaufwarrant auf Stammaktien. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber, für 36 Monate ab Abschlussdatum eine Stammaktie zu 0,85 kanadischen Dollar zu erwerben. Sollte der tägliche volumengewichtete durchschnittliche Handelspreis der Stammaktien an der TSX Venture Exchange über 20 aufeinanderfolgende Handelstage 1,70 kanadische Dollar erreichen oder überschreiten, kann NurExone das Ablaufdatum der Warrants nach schriftlicher Mitteilung auf 30 Tage nach dieser Mitteilung beschleunigen.

US-Strategie nimmt Konturen an

Am 26. März 2026 meldete NurExone, dass die Tochtergesellschaften Exo-Top Inc. und NurExone Biologic Ltd. eine Unterlizenzvereinbarung abgeschlossen haben. Diese gewährt Exo-Top bestimmte Rechte im Rahmen der bestehenden Technologielizenzvereinbarung mit der Technion Research and Development Foundation Ltd. und Ramot, dem Technologietransferunternehmen der Universität Tel Aviv.

Damit wird die Rolle von Exo-Top in der US-Strategie des Unternehmens weiter verankert. Die Unterlizenz soll künftige Herstellungs-, Entwicklungs- und Kommerzialisierungsaktivitäten für naive Exosomen in Nordamerika unterstützen.

Einen weiteren sichtbaren Schritt setzte NurExone am 27. März 2026. Bei der in Barcelona abgehaltenen BOLD Awards VII Gala wurde das Unternehmen in der Kategorie Healthcare mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Gewürdigt wurde die Arbeit an der Entwicklung exosomenbasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems.

Forschungsarbeit bleibt im Fokus

Bei den Finanzzahlen für das erste Quartal 2026 zeigte sich ein Bild fortlaufender Entwicklungsarbeit. Die Forschungs- und Entwicklungskosten beliefen sich auf 0,63 Millionen US-Dollar nach 0,62 Millionen US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Das spiegelt vor allem die laufende Weiterentwicklung der Entwicklungsprogramme wider.

Die allgemeinen und Verwaltungskosten lagen im ersten Quartal 2026 bei 1,13 Millionen US-Dollar. Im selben Quartal 2025 waren es 1,08 Millionen US-Dollar. Der Anstieg ist laut Unternehmen im Wesentlichen auf höhere aktienbasierte Vergütungen und laufende Geschäftsaktivitäten zurückzuführen.

Die Nettofinanzaufwendungen beliefen sich auf 0,01 Millionen US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte NurExone noch Finanzerträge von 0,02 Millionen US-Dollar ausgewiesen. Hauptgrund war eine geringere Neubewertung von Lizenzgebühren im Rahmen der geänderten Vereinbarung mit Wirkung ab dem ersten Quartal 2025.

Der Nettoverlust im ersten Quartal 2026 lag bei 1,77 Millionen US-Dollar. Im Vorjahresquartal waren es 1,68 Millionen US-Dollar. Als wesentlichen Grund nennt das Unternehmen höhere Betriebskosten.

Patente und Partnerschaften erweitern den Handlungsspielraum

Auch nach Quartalsende blieb die Nachrichtenlage dicht. Am 7. April 2026 gab NurExone bekannt, dass Exo-Top eine unverbindliche Absichtserklärung mit BioXtek Inc. aus Florida abgeschlossen hat. Ziel ist es, eine strategische Partnerschaft rund um Herstellung und Kommerzialisierung von Exosomen zu prüfen.

Die Absichtserklärung steckt den Rahmen für Gespräche über eine Partnerschaft ab, die US-GMP-Herstellung, klinische Versorgung und mögliche Kommerzialisierung von aus Knochenmark gewonnenen mesenchymalen Stammzell-Exosomen unterstützen soll. Zugleich bleibt der Prozess offen. Eine mögliche Partnerschaft hängt unter anderem vom Abschluss der Due Diligence, einer endgültigen Vereinbarung, gesellschaftsrechtlichen Genehmigungen und erforderlichen behördlichen Freigaben einschließlich der Annahme durch die TSXV ab.

Am 27. April 2026 meldete NurExone die Erteilung des australischen Patents Nr. 2020303456 mit dem Titel Production of extracellular vesicles from stem cells. Das Patent ist seit dem 23. April 2026 wirksam, wird von der Technion Research and Development Foundation gehalten und ist exklusiv an NurExone lizenziert. Erwartet wird eine Laufzeit bis zum 10. Juni 2040. Damit stärkt das Unternehmen sein Portfolio an geistigem Eigentum weiter, nachdem bereits entsprechende Patente in Israel und den Vereinigten Staaten erteilt worden waren.

Am 19. Mai 2026 folgte ein weiterer Schritt beim Patentschutz. Das koreanische Ministerium für geistiges Eigentum erließ eine Mitteilung über die Patenterteilung für eine Anmeldung, die ExoPTEN abdeckt. ExoPTEN ist der führende therapeutische Kandidat des Unternehmens. Die Anmeldung umfasst wesentliche Aspekte, darunter die Verwendung von Exosomen als natürliches Wirkstoffabgabesystem, um eine auf PTEN abzielende Behandlung für Nervenverletzungen zu transportieren.

Management betont Fortschritte bei zentralen Meilensteinen

CEO Dr. Lior Shaltiel ordnete die Entwicklung des Quartals und des anschließenden Zeitraums mit Blick auf die strategischen Fortschritte ein. Demnach habe NurExone wichtige wertschaffende Meilensteine in den regulatorischen, IP- und Kommerzialisierungsstrategien weiter vorangetrieben. Diese Schritte sollen eine stärkere Grundlage für ExoPTEN schaffen, den führenden therapeutischen Kandidaten des Unternehmens. Zugleich will NurExone das Potenzial seiner Exosomenplattform über zusätzliche therapeutische und kommerzielle Möglichkeiten hinweg weiter ausbauen.

Auch CFO Eran Ovadya verwies auf die klare Mittelverwendung im ersten Quartal. Aus Sicht des Finanzchefs spiegelt das Quartal eine weiterhin disziplinierte Zuweisung von Ressourcen auf die zentralen Entwicklungsprioritäten wider. Der Fokus liege darauf, finanzielle Flexibilität zu wahren und zugleich die Umsetzung klinischer, regulatorischer und operativer Meilensteine zu unterstützen.

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quelle

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-nurexone-biologic-inc-nurexone-gibt-finanzergebnisse-fuer-das-erste-quartal-2026-bekannt-und-stellt-unternehmensupdate-bereit/5162274/

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